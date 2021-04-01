Первый музейный комплекс о древних народах и природе Югры начнут создавать в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Сургутского района - крупнейшего по количеству жителей в Ханты-Мансийском автономном округе - создадут музейный комплекс с археологической тропой, посвященный истории Барсовой горы, где более семи тысяч лет назад жили предки современного коренного народа ханты. Работы над ним начнутся в 2021 году, открытие запланировано на 2023 год, сообщил ТАСС в четверг начальник управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Роман Завьялов.

Барсова гора - священное место коренного народа Севера ханты, расположена в Сургутском районе недалеко от Сургута. Здесь на территории около 8 км найдено около 70 городищ, остатки более трех тысяч жилищ и построек, могильники, святилища, отражающие историю заселения на протяжении семи тысяч лет. Территории присвоен статус достопримечательного места. Также здесь произрастают 50 редких видов растений, десять из них - краснокнижные, и обитают редкие виды бабочек. Такая концентрация объектов природного и культурного наследия на одной территории считается уникальным явлением для Западной Сибири.

"Сейчас на территории Барсовой горы расположены поселок, спортивная база, база отдыха, дачные кооперативы, ряд промышленных объектов. При этом местные жители не знают об уникальности данной территории, исторического и природного наследия, поскольку тут имеются только знаки "Достопримечательное место "Барсова гора", а иных обозначений и системы навигации - нет. В сознании жителей не сформирована историческая и культурная ценность объекта. Чтобы изменить ситуацию, принято решение создать здесь музейный комплекс с археологической тропой, первый подобный объект в Югре", - сказал Завьялов.

По его словам, проектно-изыскательские работы будущего музея и археологической тропы начнутся в этом году, завершить строительство планируется в 2023 году. Проект поддержан службой Госкультохраны Югры. Он отметил, что площадь двухэтажного здания музея составит около 1,5 тыс. кв. метров, включая фондохранилище на 600 кв. метров. Здесь жители и туристы с использованием инновационных технологий, визуализации смогут узнать о результатах раскопок, увидеть копии и оригиналы местных находок, в частности посуду, предметы быта древних людей, и понять особенности их жизни на протяжении тысячелетий. На территории комплекса появится школа археолога, где можно будет почувствовать себя исследователем, пройдут две тропы длиной 2,2 км и 1,3 км, вдоль которых будут установлены скамейки, пирс с лодками для прогулки, арт-куб среза земли, демонстрирующий культурные слои Барсовой горы, полномасштабная фигура шерстистого носорога, обитавшего здесь в эпоху неолита.

"Сегодня найденные при раскопках на Барсовой горе тысячи предметов хранятся в Государственном историческом музее (Москва), Эрмитаже, Сибирском отделении Российской академии наук (РАН, Новосибирск), Музее Швеции (Стокгольм), Сургутском краеведческом музее, а также в Уральском федеральном университете (УрФУ), с которым мы планируем переговоры о возврате более десяти тысяч их экспонатов для фондов формирующегося музея у нас", - уточнил Завьялов.

В свою очередь глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что для полного изучения Барсовой горы, знакомства с музеем и его экспонатами, историческими эпохами будет разработано приложение для смартфонов и планшетов. Оно позволит при помощи дополненной реальности "оживлять" находившийся здесь в древности город рыболовов и охотников. "Музейный комплекс будет посвящен истории не только Барсовой горы, но и всего нашего округа. Это будет точка притяжения для туристов, археологов, любознательных граждан. В результате Сургутский район получит современный объект, который станет первым подобным на туристической карте Югры", - отметил Трубецкой.

О районе

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.