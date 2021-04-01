Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман обжаловал штрафы за участие в несогласованных акциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Представитель защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана подала апелляционные жалобы на штрафы за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей.

"1 апреля поступили апелляционные жалобы защитника Федотовой на постановления, согласно которым Евгений Ройзман был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ", - сообщили в суде.

В пресс-службе уточнили, что защитник Ройзмана просит постановления Октябрьского районного суда Екатеринбурга отменить, производство по делам прекратить.