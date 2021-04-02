В ДТП в Свердловской области пострадали пять детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Минивэн вылетел в кювет в Свердловской области, пострадали пятеро несовершеннолетних пассажиров. Об этом сообщили в пятницу в УГИБДД по региону.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Dion не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения с последующим съездом в правый кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять несовершеннолетних пассажиров", - говорится в сообщении с уточнением, что один ребенок госпитализирован, четверо отпущены домой после осмотра врача.

ДТП произошло на территории Полевского городского округа. 35-летняя женщина-водитель, заканчивая прохождение затяжного поворота, колесом зацепила обочину, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где ее автомобиль развернуло с последующим съездом в правый кювет.

Водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении, не пострадали. Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности. В ведомстве пояснили, что женщина перевозила свою несовершеннолетнюю дочь, четверых одноклассников и их классного руководителя.