Синоптики прогнозируют на Урале в выходные облачную погоду и до 10 градусов тепла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Уральский федеральный округ в первые апрельские выходные ожидает облачная погода с прояснениями, столбики термометров установятся примерно на отметке плюс 10 градусов днем. На юге округа в ближайшие дни будет преимущественно без осадков, в центре и на севере пройдет небольшой снег, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"В Свердловской области 3 и 4 апреля облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, в субботу на севере небольшие осадки ночью в виде снега, днем [в виде] мокрого снега и дождя. Температура воздуха 3 апреля составит 7-12 градусов тепла днем, 4 апреля днем - 6-11 градусов выше нуля", - сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра с уточнением, что в эти дни также прогнозируется южный ветер 3-9 м/с.

Похожая погода ожидается в Курганской и Челябинской областях, сообщают синоптики. В первые апрельские выходные в этих регионах будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем достигнет 5-10 градусов тепла, ночью будет "легкий минус", ветер умеренный - около 3-9 м/с.

В Тюменской области 2 и 3 апреля ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые пройдут к воскресенью, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха днем в выходные дни составит примерно 7-13 градусов тепла. Синоптики прогнозируют в регионе ветренную погоду 2 апреля - с порывами до 18 м/с, в выходные дни ветер будет преимущественно южным 5-12 м/с.

В Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни ожидается облачная погода и потепление, температура воздуха в выходные достигнет плюс 8 градусов, сообщают синоптики. Небольшие осадки пройдут 2 и 3 апреля, в воскресенье будет преимущественно без них. Ветер в выходные дни ожидается южный и юго-западный, 3-8 м/с в субботу и 7-12 м\с в воскресенье.

На севере Урала - в Ямало-Ненецком автономном округе - в выходные пройдет небольшой снег, погода ожидается облачная с прояснениями, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха днем на Ямале будет от минус четырех градусов до двух градусов выше нуля, ночью она опустится до 10-12 градусов мороза, ветер будет 4-10 м/с.