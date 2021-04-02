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Жителя Урала приговорили к 17 годам колонии за убийство женщины и ранение пристава в суде

Инцидент произошел в марте 2020 года в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил Вячеслава Попова, который убил женщину и ранил судебного пристава в судебном участке в Первоуральске, к 17 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Свердловский областной суд назначил Вячеславу Попову наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2020 года Попов напал с ножом на свою сожительницу, ранил судебного пристава и посетителя в здании судебного участка мирового судьи в Первоуральске. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мужчина обвинялся в семи преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ "Покушение на преступление", "Неправомерное завладение автомобилем", "Умышленное уничтожение имущества, "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

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