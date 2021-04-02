Крупнейший хлебозавод на Урале инвестирует 4,8 млрд рублей в новое производство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Новый производственно-логистический комплекс по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий комбината "Смак" - крупнейшего хлебозавода Свердловской области - построят в Екатеринбурге. Инвестиции в проект, который реализуется по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), составят 4,8 млрд рублей, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Проектом предусмотрено строительство нового производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных изделий и кондитерских изделий "Смак" в городе Екатеринбурге с объемом инвестиций 4,8 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит увеличить выпуск продукции в два раза - со 100 т в сутки до 200 т. Дополнительно будут созданы 90 высокопроизводительных рабочих мест", - цитирует департамент министра инвестиций и развития Свердловской области Викторию Казакову.

По словам гендиректора "Смака" Владилена Фуфарова, новый комплекс позволить укрепить позиции комбината на рынке Урала и расширить присутствие по России. Инвестпроект реализуется по СЗПК, которое в пятницу подписал гендиректор предприятия с первым заместителем министра экономического развития РФ Андреем Ивановым и министром инвестиций и развития Свердловской области Викторией Казаковой.

Инвестиционный проект компании также имеет статус приоритетного инвестпроекта Свердловской области, что позволяет предприятию воспользоваться налоговыми льготами на прибыль организации, зачисляемой в областной бюджет, и льготой по налогу на имущество организаций. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе сформирован перечень пилотных инвестиционных проектов - потенциальных участников СЗПК, куда входят 12 проектов с общим объемом инвестиций в 80 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением СЗПК. Для них предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий). Компенсация затрат будет осуществляться в пределах уплаченных в бюджет налогов.