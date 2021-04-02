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Крупнейший вуз Урала отменил госэкзамены для выпускников большинства направлений

Исключение составят несколько направлений подготовки, в основном инженерного профиля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Государственные экзамены для выпускников большинства направлений Уральского Федерального университета будут отменены в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в пятницу.

"Госэкзамены снова отменены. Информацию об этом нам подтвердили в учебном блоке. Исключение составят несколько направлений подготовки, преимущественно инженерного профиля", - говорится в сообщении.

В вузе отметили, что решения о проведении госэкзаменов принимаются отдельно по каждой образовательной программе и утверждаются учеными советами институтов УрФУ.

В 2020 году госэкзамены в вузе сдавали студенты 15 из 391 образовательной программы.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.

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