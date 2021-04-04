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В Кургане загорелась пилорама

Площадь пожара составляет 800 кв. м

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пожар начался на пилораме на улице Промышленная в Кургане, площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 03:47 [01:37 мск] по местному времени поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании на площади 800 кв. м. Горит пилорама, пострадавших и погибших нет", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на место пожара планируется привлечь пожарный поезд. Всего к тушению привлечены 47 человек и 13 единиц техники. В 04:55 (02:55 мск) возгорание локализовали.

Теги
РоссияКурганская область
Открытое горение в здании пилорамы в Кургане ликвидировали
Пострадавших и погибших нет
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