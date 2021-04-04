Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на 10 часов по технической причине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Рейс из Екатеринбурга в Анталью (Турция) авиакомпании Azur Air задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово на 10 часов по технической причине. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"4 апреля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка вылета самолета B-737 рейсом ZF-9695 по маршруту Екатеринбург - Анталья авиакомпании Azur Air по технической причине", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что время вылета по расписанию перенесено с 03:20 (01:20 мск) на 13:00 (11:00 мск). На рейс зарегистрировано 193 пассажира, из них 53 ребенка. Пассажиры ожидают вылет в гостинице.

"Оказание необходимых услуг контролирует Свердловская транспортная прокуратура. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.