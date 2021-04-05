Директор фирмы в Челябинске останется под арестом по делу о махинациях с землей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Челябинский областной суд в понедельник оставил под арестом до 22 мая директора ООО "Заповедник" Ивана Окольникова, который обвиняется в махинациях с муниципальным земельным участком с ущербом бюджету города на сумму не менее 115 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Челябинский областной суд <…> оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 23 марта 2021 года. Данным судебным актом обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление суда первой инстанции обжаловала адвокат обвиняемого, она просила учесть состояние его здоровья, изменить меру пресечения на домашний арест либо на запрет определенных действий. Также она добавила в качестве альтернативной меры залог в размере 5 млн рублей.

В отношении Окольникова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с областным ГУ МВД России.

По данным контрольно-счетной палаты региона, Окольников, используя подложные документы, арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета без законных оснований. Его действия нанесли имущественный ущерб бюджету Челябинска в размере не менее 115 млн рублей.