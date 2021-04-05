В Кургане возбудили дело против руководства управляющей компании

ТАСС, 5 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства управляющей компании "Восток-Центр" в Кургане после обрушения потолка в одной из квартир дома. Состояние дома несло угрозу жизни жильцам. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

"Проведенной прокуратурой области проверкой установлено, что ООО "Восток-Центр" оказывались услуги по управлению многоквартирным домом № 33 по ул. Ленина в городе Кургане, угрожающие жизни и здоровью граждан, проживающих в нем. Так, в одной из квартир указанного дома в 2018 году обрушился потолок. По решению судов на управляющую организацию возложена обязанность укрепить несущие конструкции потолочного перекрытия дома, однако указанные работы проведены ООО "Восток-Центр" лишь после вмешательства прокуратуры области в 2021 году. <…> По материалам прокурорской проверки Следственным комитетом в отношении руководства ООО "Восток-Центр" <…> возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы самой аварийной квартиры были вынуждены проживать в съемном жилье.