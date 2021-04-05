{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кургане возбудили дело против руководства управляющей компании

В одной из квартир дома, которым управляет компания "Восток-Центр", в 2018 году обрушился потолок

ТАСС, 5 апреля. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства управляющей компании "Восток-Центр" в Кургане после обрушения потолка в одной из квартир дома. Состояние дома несло угрозу жизни жильцам. Об этом сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

"Проведенной прокуратурой области проверкой установлено, что ООО "Восток-Центр" оказывались услуги по управлению многоквартирным домом № 33 по ул. Ленина в городе Кургане, угрожающие жизни и здоровью граждан, проживающих в нем. Так, в одной из квартир указанного дома в 2018 году обрушился потолок. По решению судов на управляющую организацию возложена обязанность укрепить несущие конструкции потолочного перекрытия дома, однако указанные работы проведены ООО "Восток-Центр" лишь после вмешательства прокуратуры области в 2021 году. <…> По материалам прокурорской проверки Следственным комитетом в отношении руководства ООО "Восток-Центр" <…> возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы самой аварийной квартиры были вынуждены проживать в съемном жилье.

Теги
РоссияКурганская область
Директор фирмы в Челябинске останется под арестом по делу о махинациях с землей
Ивана Окольникова заключили под стражу до 22 мая
Читать полностью