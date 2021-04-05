ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Flydubai возобновила полеты из Екатеринбурга в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) спустя год. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово в понедельник.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") 4 апреля возобновились регулярные рейсы в Дубай авиакомпании Flydubai. Перевозчик прекратил полеты из Екатеринбурга в конце марта 2020 года в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в дальнейшем рейсы запланированы один раз в неделю по воскресеньям на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров. Вылет из Кольцово в 16:10 по местному времени. Продолжительность полета составит чуть более пяти часов.

"В настоящее время рейсы из Кольцово в Дубай выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии". С открытия международного авиасообщения из Екатеринбурга в феврале 2021 года пассажиропоток на данном направлении превысил 1,9 тыс. человек", - добавили в аэропорту.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 г. является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).