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В Тюмени четыре человека пострадали в ДТП

Среди них ребенок

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus столкнулись в Тюмени, пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Тюменской области в понедельник.

"На перекрестке улицы Федорова и Менделеева столкнулись Land Cruiser и Lexus. Предварительно, оба двигались на разрешающий сигнал светофора, Land Cruiser ехал прямо, а Lexus поворачивал направо и, предварительно, не пропустил вторую иномарку", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Обстоятельства выясняются.

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