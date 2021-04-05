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В Югре прокуратура проверит трассу за 4,8 млрд рублей, где появилась длинная трещина

Движение на участке дороги между поселками Коммунистический и Унъюган открыли осенью 2019 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проведет проверку строительства и эксплуатации участка трассы между поселками Коммунистический и Унъюган в Ханты-Мансийском автономном округе, где образовалась 50-метровая трещина. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

45-километровый участок дороги между поселками Коммунистический и Унъюган строили порядка трех лет. Движение по нему было открыто осенью 2019 года. По данным региональных властей, работы обошлись около 4,8 млрд рублей. Подрядчиком выступил "Ханты-Мансийскдорстрой". В апреле 2021 года в социальных сетях была опубликована видеозапись с длинной трещиной вдоль разделительной полосы дороги. По данным СМИ, протяженность трещины составила около 50 м.

"Прокуратурой округа организована проверка по размещенным в средствах массовой информации публикациям о разрушении автомобильной дороги Унъюган - Коммунистический. В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению заказчиком и подрядчиком требований законодательства при строительстве и эксплуатации дороги, в том числе исполнению подрядчиком гарантийных обязательств", - сказано в сообщении.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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