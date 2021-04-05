В Челябинской области пожароопасный сезон установили с 10 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон установлен на большей части территории Челябинской области с 10 апреля, а в ряде муниципалитетов - с 1 мая, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении на территории региона пожароопасного сезона: с 10 апреля 2021 года пожароопасный сезон установлен на большей части территорий области. С 1 мая 2021 года - в лесах Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Нязепетровского и Саткинского муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского и Усть-Катавского городских округов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на пожароопасный период 2021 года в регионе предусмотрена группировка сил и средств, которая насчитывает свыше 4 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники. На территории области будет работать система видеонаблюдения, которая помогает предотвращать распространение огня на ранних стадиях пожара. Сейчас установлены 24 видеокамеры, в ближайшее время их количество увеличится до 30.

В 2020 году в регионе несколько недель сохранялась аномально жаркая сухая погода: в дневные часы температура воздуха поднималась до 38 градусов, на почве - до 57-68 градусов. Режим ЧС из-за засухи объявляли 19 сельскохозяйственных районов региона, пожароопасный сезон объявили с 1 апреля.

По данным ГУ лесами Челябинской области, в 2020 году в регионе было 587 лесных пожаров на площади 7 065 га. Первый лесной пожар был 3 апреля в Красноармейском районе.