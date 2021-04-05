При пожаре в бывшем общежитии в Челябинской области пострадали двое детей

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в бывшем общежитии в Кыштыме Челябинской области, в результате два ребенка получили отравление угарным газом и были переданы медикам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления МЧС России по региону.

"Сегодня ранним утром на пульт связи 38-й пожарно-спасательной части Кыштыма поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме коридорного типа (бывшее общежитие) по улице Юлии Ичевой. <...> Несмотря на оперативные действия пожарных, двое детей (2009 и 2018 г. р.) успели надышаться угарным газом. После осмотра они были госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, из опасной зоны при помощи специальных спасательных комплектов, позволяющих дышать в задымленном помещении, спасено девять жильцов, в том числе шесть детей. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек.

По данным пресс-службы, в ходе разведки было обнаружено, что в одной из квартир на третьем этаже горели вещи на площади 1 кв. м. Причина происшествия устанавливается.