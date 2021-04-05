На борьбу с лесными пожарами на Урале в 2021 году направят около 2,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Финансирование противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров на территории Уральского федерального округа (УФО) составит около 2,5 млрд рублей. По итогам пожароопасного сезона 2020 года уральскими регионами было израсходовано около 3 млрд рублей, сообщил в Уральском региональном центре ТАСС начальник департамента лесного хозяйства по УФО Олег Сандаков.

"В ближайшие дни на Урале начинается лесопожарный сезон, который продлится, как обычно у нас, 7 месяцев - с апреля по октябрь. <...> В 2021 году на противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров в Уральском федеральном округе предусмотрено финансирование в размере около 2,5 млрд рублей, для сравнения - фактически израсходовано в 2020 году 2 млрд 927 млн рублей. У нас удалось обновить технику по программе "Экология" на 80%", - рассказал Сандаков, выразив надежду, что к 2023-2024 гг. удастся полностью обновить имеющуюся технику.

По его словам, департаменту удается постепенно модернизировать технопарк. В обнаружении пожара применяются такие новые технологии, как беспилотники, квадрокоптеры и авиамониторинг. В Свердловской области, например, автопарк обновился машинами УАЗ, грузовыми машинами повышенной проходимости, а также бульдозерами и квадроциклами. В этот пожароопасный сезон на Урале планируется привлечь около 17,5 тыс. человек и более 7,2 тыс. техники, добавил Сандаков.

Он отметил, что из-за поздней весны начало пожароопасного сезона в этом году в южных регионах Урала ожидается примерно к середине апреля. В Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областях уже проведены предсезонные проверки, регионы признаны полностью готовыми. Проверка также стартовала в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), в Ямало-Ненецком регионе она начнется через неделю.

Площадь лесных пожаров в УФО по итогам 2020 года увеличилась более чем в 3,5 раза и составила более 167 тыс. га. Наиболее ложная пожароопасная обстановка сложилась в ХМАО, где площадь лесных пожаров составила около 145 тыс. га, что в 35 раз больше показателей 2019 года. Сандаков выразил надежду, что нынешний пожароопасный сезон будет менее "горимым", чем предыдущий.