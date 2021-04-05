"Уралвагонзавод" в 2020 г. реализовал гражданской продукции более чем на 40 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Объем реализации гражданской продукции АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) в 2020 г. превысил 40 млрд руб., компания планирует сохранить позитивную динамику в 2021 г., сообщил ТАСС замгендиректора УВЗ по гражданской продукции Борис Мягков.

"2020 г. мы отработали в полном соответствии с планом реализации гражданской продукции - соответствующий показатель превысил отметку в 40 млрд руб. Рассчитываем, что "Уралвагонзавод" сохранит позитивную динамику. При этом нам удалось не уронить цены на подвижной состав, поэтому мы с оптимизмом смотрим на перспективы 2021 г.", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе компании сообщали, что план по производству подвижного состава составляет 15 тыс. вагонов всех типов. По данным на начало марта, портфель заказов УВЗ составлял 12,5 тыс. единиц подвижного состава. УВЗ также планирует перевести часть мощностей с производства полувагонов на производство платформ для перевозки контейнеров, в связи с увеличением востребованности последних на рынке.

О компании

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.