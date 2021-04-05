Первые два муниципалитета Югры выполнили план по вакцинации от COVID-19

"В Нижневартовском и Белоярском районах план вакцинации [от коронавируса] исполнен на 100%. В Березовском - 77%, в Октябрьском - 86% населения", - сказала Комарова во время заседания регионального оперативного штаба.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 апреля. /ТАСС/. Нижневартовский и Белоярский районы Ханты-Мансийского автономного округа стали первыми муниципалитетами региона, где полностью выполнили план по вакцинации населения от коронавируса. Об этом сообщила в понедельник губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, на 5 апреля привиты первым компонентом 60,3 тыс. жителей, завершили вакцинацию - 52,5 тыс. человек. Использовано 75,3% от поступившего в Югру объема вакцины. В труднодоступные регионы Югры отправлено 19,9 тыс. доз.

В свою очередь заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова отметила, что 2-3 апреля в регион поступило 15,3 тыс. доз вакцины. Из них 5 апреля 12 муниципалитетов получили чуть более 11 тыс. доз, а 6 апреля будут доставлены оставшиеся дозы в еще восемь муниципалитетов. "7 апреля ожидается поставка в Югру вакцины "Спутник V" - 4,5 тыс. доз, которые поступят в 12 муниципалитетов Югры", - сказала Касьянова.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с середины сентября 2020 года. Регион занимает 14-е место в России по числу инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 5 апреля зарегистрировано 54 535 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 70 - за последние сутки. Умерли 784 человека, 53 033 пациента выздоровели. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, а спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.