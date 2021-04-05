На проектирование второй ветки метро в Екатеринбурге в 2021 году направят 160 млн рублей

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2024 году.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга выделит 160 млн рублей на предпроектные и проектно-изыскательские работы второй ветки метрополитена в 2021 году. Эта сумма почти в два раза больше суммы, затраченной на эти же цели в прошлом году, говорится в постановлении и. о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина, опубликованном в официальном издании администрации города "Екатеринбургский вестник".

"Ответственный за выполнение предпроектных и проектно-изыскательских работ в целях строительства второй линии метрополитена - комитет по строительству администрации города Екатеринбурга, департамент по управлению муниципальным имуществом, екатеринбургское унитарное муниципальное предприятие "Екатеринбургский метрополитен". Объем финансирования из бюджета города - 160 000 тыс. рублей", - говорится в документе.

В 2020 году объем финансирования проектирования второй ветки составил 90 млн рублей.

Также в этом году будет выделено 100 млн рублей на модернизацию станции метро "Геологическая".

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.