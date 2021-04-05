Около 800 человек привили первым компонентом вакцины от коронавируса в свердловских ТРЦ

"В мобильном пункте вакцинации, который работал в Екатеринбурге в ТРЦ "О’КЕЙ" 2-3 апреля, первый компонент прививки от коронавируса поставили 600 человек, сообщили в Минздраве Свердловской области. Еще 170 человек привились от коронавируса в Нижнем Тагиле в торговом центре DEPO, где прививочную кампанию провела Демидовская городская больница", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Почти 800 человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга и Нижнего Тагила, сообщили в понедельник в оперативном штабе региона. Прививочные пункты в ТРЦ региона открылись в минувшие выходные.

Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?

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В департаменте информационной политики региона сообщили, что еще в двух ТРЦ Екатеринбурга откроются пункты вакцинации от COVID-19. Мобильные пункты начнут работу в торговых центрах МЕГА (8 апреля) и "Дирижабль" (6 апреля).

"Ранее мы провели несколько выездных акций в торговых центрах Екатеринбурга, и этот опыт был признан успешным. Поэтому было решено организовать пункты вакцинации в торговых центрах на постоянной основе", - приводят в сообщении слова заместителя главного врача городского центра медицинской профилактики Екатеринбурга Александра Харитонова.

По данным на 5 апреля, в Свердловской области первым компонентом вакцины от COVID-19 привит 233 121 жителей, завершили вакцинацию 168 711 человек.

В новость были внесены изменения (15:29 мск) - добавлена информация от департамента информполитики региона.