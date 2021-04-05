Курганские власти объявили о начале пожароопасного сезона в 26 муниципалитетах

ТАСС, 5 апреля. Власти в Курганской области установили начало пожароопасного сезона в 10 районах и одном муниципальном округе с 8 апреля, а также в Кургане и Шадринске, 11 районах и двух муниципальных округах с 14 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора региона, опубликованном на портале правовой информации в понедельник.

"Установить начало пожароопасного сезона в 2021 году: 1) на территории Альменевского, Звериноголовского, Катайского, Куртамышского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Сафакулевского, Целинного, Щучанского районов Курганской области, а также Макушинского муниципального округа Курганской области с 8 апреля 2021 года; 2) на территории города Кургана, города Шадринска, Белозерского, Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Кетовского, Мишкинского, Мокроусовского, Частоозерского, Шадринского, Шатровского, Юргамышского районов Курганской области, а также Лебяжьевского, Шумихинского муниципальных округов в Курганской области с 14 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В прошлом году правительство области уже с 5 апреля ввело особый противопожарный режим в связи с началом пожароопасного сезона, запретив сжигание мусора и растительности на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а при объявлении штормового предупреждения и топку печей и котельных установок без искрогасителей. Кроме того, глава региона Вадим Шумков объявлял об ужесточении ограничения на посещение лесов в 2020 году - главы муниципалитетов, лесники и МЧС патрулировали въезды в леса.