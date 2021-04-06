В Тюменской области один человек погиб в ДТП с участием автобуса

ТЮМЕНЬ, 6 апреля. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса произошло на трассе в Тюменской области, в результате один человек погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"На 185-м километре федеральной автодороги Курган - Тюмень, предварительно, автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, столкнулся с автобусом 112 маршрута Червишево - Тюмень, затем его отбросило на автомобиль BMW", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате столкновения погибла водитель Mitsubishi Lancer, девушка 25 лет. Обстоятельства ДТП выясняются.

В автобусе ехали 20 пассажиров, никто пострадал. Всех пересадили в другой автобус, уточнили в ГИБДД.