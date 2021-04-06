Синоптики прогнозируют на Урале потепление до плюс 18 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Температура воздуха в ряде регионов Уральского федерального округа уже с конца этой недели повысится до плюс 18 градусов в дневные часы, сообщается на официальном сайте уральского гидрометцентра во вторник.

"В ближайшие трое суток характер погоды изменится незначительно, вероятны небольшие осадки. В предстоящие выходные дни и в первой половине следующей недели погоду определит усиливающийся антициклон, атмосферное давление значительно повысится. Ожидается преимущественно сухая малооблачная погода, тепло будет нарастать: температура воздуха в период 10-15 апреля ожидается ночью плюс 4 градусов - минус 1 градус, днем - 13-18 градусов тепла", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни на Урале ожидаются осадки в виде снега и дождя, кроме того, в ряде регионов 6-7 апреля будет ветренная погода с порывами ветра до 14 м/с. Температура воздуха в южных уральских регионах на данный момент составляет около 5-10 градусов тепла днем, в центральных и северных - от минус 5 градусов до нуля и выше.