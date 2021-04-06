Гордума Шадринска приняла отставку мэра

ТАСС, 6 апреля. Шадринская городская дума приняла отставку главы Шадринска - второго по величине города Курганской области - Виктора Ермишкина. Назначен временно исполняющий обязанности главы города, им стал первый заместитель главы города Антон Мокан, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска во вторник.

На прошлой неделе в администрации сообщили, что Ермишкин подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее местные СМИ писали о том, что в 2020 году главе города подняли заработную плату в два раза, а позже прокуратура сочла нарушением начисление Ермишкину премии в размере более 300 тыс. рублей по итогам работы за 2019 год, потребовав пересмотреть соответствующий нормативный акт.

"Парламентарии единогласно приняли отставку Виктора Ермишкина. Временно исполняющим обязанности главы города Шадринска назначен Антон Мокан (первый заместитель главы Шадринска - прим. ТАСС). Он будет возглавлять муниципалитет до момента подведения итогов конкурса по выбору нового главы. <...> В связи с досрочной отставкой Виктора Ермишкина истекают полномочия и его профильных заместителей: Александра Бритвина, Веры Заговеньевой, Елены Насоновой и Валентина Дорошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ермишкин примет участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в депутаты Госдумы.

Ермишкин стал главой Шадринска в 2019 году. Мокан вступил в должность в декабре прошлого года. Окончил Курганский государственный университет по специальности "Автомобиле- и тракторостроение" с квалификацией "Инженер", прошел путь от электроэрозиониста и токаря до начальника производства, а в 2010 году стал начальником производственно-диспетчерского управления завода ШААЗ (Шадринский автоагрегатный завод).