Организаторы "Майской прогулки" на Урале разработают отдельную программу для детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Карта детской "Майской прогулки" в Екатеринбурге будет разработана к мероприятию 2021 года. Активность для детей планируется подготовить в виде квеста, сообщила ректор Уральского педагогического госуниверситета, председатель Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" (РГО) Светлана Минюрова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС во вторник.

"У нас планируется интересная небольшая активность в виде квеста для детей. <…> Карта детской "Майской прогулки", уверена, будет интересна. <…> Мы действительно продумываем электронную [карту] для того, чтобы можно было сфотографировать и затем делать какие-то отметки", - сказала Минюрова.

Она отметила, что подробная информация о программе для детей появится на странице Свердловского отделения РГО на сайте общества.

Заместитель председателя РОО "Федерация спортивного туризма Свердловской области" Татьяна Киселева отметила, что ожидаемое число участников мероприятия в 2021 году - 8 тыс. "В прошлом году участвовало осенью 3 964 человека, в этом году мы планируем [собрать] порядка 8 тыс. человек", - сказала Киселева на пресс-конференции.

Прогулка начнется от Уральского педагогического госуниверситета, а закончится у главного корпуса УрФУ. В этом году участникам пешей прогулки предлагается выбрать один из четырех маршрутов: 17, 22, 37,5 и 50 км.

"Майская прогулка" проходит каждое третье воскресенье мая. Мероприятие создано для привлечения людей к активным видам досуга, пропаганды здорового отдыха. В прошлом году перенесенная из-за пандемии на сентябрь "Майская прогулка" собрала 4 тыс. человек.