Около 20% обращений к психологам проекта "МыРядом2020" поступило от детей и подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Специалисты волонтерского проекта бесплатной психологической помощи "МыРядом2020" почти за год своей работы приняли более 3 тыс. заявок от людей со всей России, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Почти 20% всех обращений поступило от детей и подростков, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС основатель проекта и психолог Надежда Сафьян.

"За этот год мы приняли более 3 тыс. заявок, провели более 5 тыс. консультаций. <...> В целом можно сказать, что 17% обращений [поступивших] в проект были от детей и подростков. <...> Больше всего заявок поступало из Екатеринбурга и Свердловской области - порядка 30%. Также достаточно хорошо знают о проекте в Краснодарском крае", - рассказала она.

По ее словам, в рамках психологических консультаций с одним человеком предусмотрено от одного до четырех сеансов. За помощью обращались беременные, дети, подростки, медики и их родственники, лица старшего поколения, а также люди заразившиеся коронавирусом, потерявшие доход или близких. Чаще всего консультации проходят по видеосвязи в WhatsApp.

Основные страхи

Практикующий психоаналитик и супервизор проекта Надежда Власова рассказала, что основные проблемы обратившихся связаны со страхом, тревогой, растерянностью, отчаянием, виной и стыдом, а также с неопределенностью. Особенно явной в последнее время, по словам Власовой, стала проблема агрессии, в том числе и в семьях, участились случаи предразводных и разводных состояний.

"В начале [пандемии] было очень много растерянности, непонятно, что с этим делать. Сейчас вылезают проблемы, которые были отложены, так называемая ПТСР - посттравматическое стрессовое расстройство", - рассказала она, отметив, что на многих людей давят изменения, которые внесла пандемия в повседневность.

Врач-психотерапевт и профессор Татьяна Решетова также подчеркнула, что со временем изменились и "настроения" обращений. Если в начале пандемии это были панические тревожные реакции, то на сегодняшний день среди людей чаще замечается усталость, которая в запущенном состоянии, может привести к депрессии. Поэтому проект в будущем планирует сфокусироваться на кризисном консультировании и борьбе с психологическими последствиями пандемии.

Проект помогает не только обратившимся гражданам, но и самим специалистам. В рамках "МыРядом2020" организовано регулярное обучение психологов, групповые и индивидуальные супервизии, а также группы поддержки, направленные на избежание эмоционального выгорания специалистов и повышение их профессиональных компетенций. За все время существования проекта такое обучение, по словам Сафьян, прошло около 500 человек.

Она отметила, что в первую и вторую волны пандемии специалисты проекта оказывали помощь круглосуточно, в данный момент обратиться к психологам можно только в период с 10:00 мск до 22:00 мск. Проект полностью работает в онлайн-формате, что позволяет постоянно расширять географию его участников.

О проекте

Волонтерский проект скорой психологической помощи "МыРядом2020" был создан в марте 2020 года для поддержки медиков. За все время проекта в волонтерском движении участвовали более 300 психологов. Все специалисты имеют опыт психологического консультирования, отдельно выделена линия кризисного консультирования, специалисты которой работают с экстренными заявками.

В "МыРядом2020" работают психологи из 23 регионов России и трех стран - Казахстана, Франции и США. Кроме того, проект активно взаимодействует с вузами, представителями властей и психологами МЧС.