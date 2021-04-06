В Далматове в 2022 году начнут строить индустриальный парк

ТАСС, 6 апреля. Правительство Курганской области планирует начать строительство индустриального парка в городе Далматово в 2022 году. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

Сеть промышленных парков формируется в регионе по плану ускоренного развития. Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована.

"Инвестор уже найден. Сейчас готовится проектная документация, начало строительства планируется на 2022 год", - передает пресс-служба слова заместителя губернатора Владимира Архипова, озвученные во время рабочей поездки сенаторов Константина Долгова, Дениса Гусева и Елены Перминовой на площадку в Далматово, где расположится будущий индустриальный парк. Кто стал инвестором, не уточняется.

Ранее ТАСС сообщал, что власти планируют создать в регионе семь таких парков, два из них планируется построить в 2021 году, три уже действуют на территории области. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции - налоговые льготы, микрозаймы и другое.