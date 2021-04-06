Метеорный поток Лириды можно будет увидеть на Урале утром 22 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Жители регионов Урала смогут наблюдать метеорный поток Лириды рано утром 22 апреля без специальной техники. Об этом сообщил журналистам сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

"22 апреля утром за чертой города можно попытаться наблюдать метеорный поток Лириды. За час в темном месте вдали от огней можно увидеть с десяток метеоров. Наблюдать лучше всего ближе к зениту, где появляются наиболее яркие метеоры. Радиант потока находится в созвездии Лиры, который видим сейчас на северо-востоке, высоко над горизонтом", - сказал Санакоев, отметив, что ориентиром является звезда Вега - одна из ярчайших звезд северного полушария, вторая по яркости.

Санакоев рассказал ТАСС, что явление можно будет наблюдать без специальной техники. "Увидеть можно невооруженным глазом, но 18 метеоров в час для одиночного наблюдателя оборачиваются одним приметным метеором над головой", - сказал он.

Лириды - это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тыс. лет. Когда-то звездопад был гораздо более активным. Так, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.

Также жители Урала смогут увидеть в бинокль Венеру и Меркурий на небе вечером 23 апреля. "Одновременно между двумя этими ближайшими к Солнцу планетами будет находиться планета Уран. Но вот обнаружить столь слабый объект даже в телескоп на светлом небе будет очень сложно", - сказал Санакоев. Он сказал ТАСС, что явление будет наблюдаться по всей планете примерно одинаково, но в южных странах до экватора планеты будет видно лучше.

Он добавил, что 25 и 26 апреля Меркурий и Венера будут наблюдаться уже более отчетливо и максимально сблизятся. "Начинается один из благоприятных периодов наблюдения Меркурия в этом году. И благодаря планете Венере, более яркой, появляется возможность найти Меркурий даже в небольшой бинокль", - добавил он.