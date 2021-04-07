Бывший чемпион мира по шахматам Карпов будет участвовать в праймериз "Единой России"

ТЮМЕНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов подал документы на участие в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму восьмого созыва от Тюменской области. Об этом сообщили ТАСС в Тюменском региональном организационном комитете партии "Единой России" в среду.

"Анатолий Карпов зарегистрирован как кандидат для последующего выдвижения в Госдуму на предварительное голосование", - сказали в оргкомитете.

Карпову 69 лет, он был избран в Госдуму седьмого созыва также от "Единой России". Является заместителем председателя комитета по делам национальностей. Он стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам в 1975 году. Карпов - девятикратный обладатель шахматного "Оскара" - награды, которая присуждается лучшему игроку года. Всего за карьеру Карпов стал победителем в более чем 150 турнирах. В ноябре 2016 года гроссмейстер был удостоен высшей награды Министерства спорта РФ - знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта".

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Его итоги подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.