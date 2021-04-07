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В Челябинской области возбудили дело об убийстве младенца

Тело девочки нашли в понедельник рядом с заброшенным домом в поселке Мирный

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело об убийстве младенца, которого в понедельник нашли рядом с заброшенным домом в поселке Мирный. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления, распространенном в среду.

"В понедельник, 5 апреля, около заброшенного дома в поселке Мирный Красноармейского района в пакете обнаружено тело новорожденной девочки. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") УК РФ", - говорится в сообщении.

Идут следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и обстоятельств произошедшего.

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