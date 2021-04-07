В Тобольске восстановят исторический сад, основанный в первой половине XIX века

ТЮМЕНЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Аптекарский сад, основанный в первой половине XIX века, восстановят в Тобольске Тюменской области, там появятся современные детские игровые комплексы, будет восстановлен пруд и, как 200 лет назад, высажены лекарственные растения. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на своей странице в Instagram.

"Будем восстанавливать исторически важное место в Тобольске - Аптекарский сад. Проектная документация готова и уже прошла государственную и историко-культурную экспертизы", - рассказал он.

Моор добавил, что в саду появятся современные детские игровые комплексы, зона для занятия спортом, место для выгула собак, в результате реконструкции на территории будет восстановлен пруд. Также в Аптекарском саду, как и 200 лет назад, высадят лекарственные растения, отметил он.

По мнению губернатора, Тобольск последовательно развивается как туристический центр. "Обновилась Базарная площадь в Нижнем посаде. Сохраняется исторический смысл объектов, но при этом они становятся комфортными", - уточнил Моор.

Аптекарский сад основан в первой половине XIX века. На сегодняшний день его территория является местом охраняемого природного ландшафта, находится в общественно-деловой зоне историко-культурного центра города Тобольска в непосредственной близости от тобольского кремля.