Более 20 самолетов ЦВО подняли по тревоге в двух регионах в рамках контрольной проверки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Самолеты Су-34, Су-24МР и МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) подняты по тревоге в Пермском крае и Челябинской области в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Более 20 самолетов <...> подняты по тревоге в Пермском крае и Челябинской области в рамках начавшейся контрольной проверки за зимний период обучения. Всего к проверке привлечено около 1 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 единиц авиатехники, в том числе многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР и высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что в ходе проверки будут отработаны задачи приведения соединений и воинских частей в высшую степени боевой готовности, перебазирования на оперативные аэродромы, вывода из под удара самолетов, ведения воздушной разведки и нанесения бомбовых ударов по мишеням на авиационном полигоне в Курганской области.

Кроме того, экипажи выполнят полеты с преодолением системы ПВО, в ходе которых используют современные бортовые радиолокационные станции "Заслон-М" и модули радиоэлектронной борьбы "Хибины".