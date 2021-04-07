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На Ямале осудили виновника ДТП, в котором погибли полицейские

В январе 2020 года в аварии погибли три человека, среди них двое сотрудников полиции

ТАСС, 7 апреля.  Виновник ДТП, произошедшего в январе 2020 года на трассе Сургут - Салехард, в котором погибли сотрудники полиции, приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в среду.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении водителя автомобиля, допустившего ДТП, в результате которого погибли два сотрудника полиции и гражданин. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Авария произошла 18 января на 986-м км автодороги Сургут - Салехард. В результате столкновения погибли три человека, еще трое пострадали. Среди погибших были двое сотрудников полиции УМВД России по городу Губкинскому (ЯНАО). Было установлено, что водитель, виновный в столкновении, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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