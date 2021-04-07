"Уральские локомотивы" разработали новую модификацию "Ласточки"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты завода "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании "Сименс") разработали новую модификацию скоростного электропоезда "Ласточка". Новая модификация выйдет на маршруты летом, до конца 2021 года будет изготовлено семь "Ласточек" новой модификации, сообщил в среду пресс-центр группы "Синара".

"Специалисты завода "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании "Сименс") разработали новую модификацию скоростного электропоезда "Ласточка". Состав спроектирован на базе двухсистемного поезда ЭС1П, предназначенного для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 км. Электропоезд в десятивагонном исполнении с повышенным уровнем комфорта отправлен на сертификационные испытания, которые продлятся до конца мая, а уже летом он выйдет на маршрут", - говорится в сообщении.

Одно из ключевых изменений в конфигурации электропоезда, предложенное конструкторами, - новые промежуточные моторные вагоны в центре состава, благодаря которым пассажиры могут свободно перемещаться по всей длине поезда. Ранее на наиболее загруженных маршрутах применялась сцепка двух пятивагонных "Ласточек", сквозное перемещение между которыми было невозможно. Также моторные вагоны поддерживают необходимую поезду силу тяги.

"После получения сертификата "Уральские локомотивы" начнут поставку ЭС1П повышенной комфортности "Российским железным дорогам" - удлиненные составы смогут заменить сцепленные электропоезда на популярных маршрутах. Всего до конца года на заводе будет изготовлено семь "Ласточек" новой модификации", - добавили в пресс-центре.

В новой "Ласточке" 727 кресел разной классности, два места для маломобильных граждан и семь откидных сидений. В поезде увеличилось и количество санитарных модулей - 11 кабинок, в том числе универсальный модуль для людей с ограниченными возможностями.

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) - совместное предприятие группы "Синара" и концерна "Сименс АГ", созданное в 2010 году с целью партнерства в области железнодорожного машиностроения. Специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.