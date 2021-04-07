Курганский суд смягчил меру пресечения начальнику управления Росреестра по делу о растрате

ТАСС, 7 апреля. Курганский областной суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест руководителю управления Росреестра по Курганской области Олегу Молчанову, арестованному по обвинению в растрате. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

"Да, [домашний арест]", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, действительно ли Молчанову изменили меру пресечения по итогу рассмотрения апелляции защиты.

Молчанов был задержан после обысков в здании управления Росреестра региона. По данным регионального следственного управления СК РФ, с 2016 по 2019 год он, используя свое служебное положение, организовал премирование ряда сотрудников, которые в последующем обналичивали фиксированные суммы и передавали руководству. Средства использовались в целях, не связанных со служебной деятельностью управления. Речь идет о суммах в крупном размере, уточняли в ведомстве.