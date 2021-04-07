Белоярская АЭС заменит часть оборудования для продления сроков работы энергоблока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты Белоярской АЭС в Свердловской области заменят 24 модуля парогенераторов на энергоблоке № 3 (БН-600) в рамках проекта продления сроков его эксплуатации до 2040 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе станции.

БН-600 - единственный в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, который отработал 40 лет, срок его эксплуатации продлят до 60 лет. В марте 2020 года Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию БН-600 до 2025 года.

"Проектом ПСЭ энергоблока № 3 (БН-600) запланирован большой объем обследования реакторного, турбинного оборудования, систем безопасности, а также зданий и сооружений. Кроме этих работ нам предстоит заменить 24 модуля парогенераторов", - сказали в пресс-службе.

В сентябре 2020 года сообщалось, что систему водоснабжения энергоблока № 3 с реактором БН-600 Белоярской атомной станции впервые в истории российской атомной энергетики модернизируют по технологии релайнинга, что позволит продлить ее ресурс до 2040 года. Метод релайнинга - это бестраншейный метод восстановления трубопроводов, когда новый трубопровод прокладывается внутри существующего.

"Работы по релайнингу водоводов циркуляционной воды (правый, левый) были начаты в 2020 году. На правом водоводе работы планируется завершить 2021 году. В 2022-2023гг. будет выполнен релайнинг левого водовода", - сказали в пресс-службе.

Об АЭС

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.