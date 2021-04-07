Utair в мае откроет первый прямой рейс из Нижневартовска в Санкт-Петербург

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в мае начнет выполнять первый прямой рейс из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Санкт-Петербург. Об этом сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

По данным на сайте аэропорта Нижневартовска, в настоящее время прямых рейсов в Санкт-Петербург нет.

"Utair 1 мая открывает прямой рейс Нижневартовск - Санкт-Петербург. Они будут выполняться два раза в неделю. Из Нижневартовска - в 18:25 по четвергам и воскресеньям, а из Санкт-Петербурга - в 11:00 по средам и субботам", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов - от 6,6 тыс. рублей. Время в пути - 3 часа 50 минут. Сейчас добраться из Нижневартовска в Санкт-Петербург можно только с пересадками. Самый быстрый и дешевый вариант - за 6 часов 25 минут авиакомпаниями S7 и "Аэрофлот" с пересадкой в Москве при стоимости билетов от 9,3 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).