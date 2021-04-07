Почтовые марки с изображением танков выпустят к юбилею "Уралвагонзавода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Почтовые марки с изображением танков Т-72Б3 и Т-90М выпустят в России к 85-летию "Уралвагонзавода" (УВЗ, в составе концерна "УВЗ" входит в Ростех). Об этом сообщили в среду в пресс-службе концерна.

"В год 85-летия "Уралвагонзавода" будут выпущены почтовые марки с изображениями танков Т-34-76, Т-54, Т-72Б3, Т-90М, а также художественный маркированный конверт. Тематика почтовых марок, посвященных транспортной технике и вооружению, является одной из самых популярных тем в филателии", - говорится в сообщении.

Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.