"Встреча выпускников КВН" пройдет в Екатеринбурге в июне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. "Екатеринбург-Экспо" станет площадкой "Встречи выпускников КВН" в июне 2021 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в среду.

Ранее ТАСС сообщал, что "Встречу выпускников" планировалось провести в Екатеринбурге в ноябре 2020 года. В октябре 2020 года сообщили, что встреча отложена из-за пандемии.

"Конгресс-холл МВЦ "Екатеринбург-Экспо" станет площадкой проведения "Встречи выпускников КВН". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь пригласил неизменного ведущего игры Александра Маслякова и чемпионов Высшей лиги КВН в наш регион. "Встреча выпускников" запланирована на 19 июня. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет, но пока конкретные команды не называются", - говорится в сообщении.

Ранее "Встречи выпускников КВН" проходили в Сочи, но в 2019 году она впервые состоялась в "Екатеринбург-Экспо". В игре 2019 года принимали участие команды "Уральские пельмени" с Сергеем Светлаковым, "Город Пятигорск", "Сборная Камызякского края".

"Свердловская область - один из лидеров КВН на протяжении 20 лет. В это движение вовлечены тысячи человек всех возрастов и профессий. Главное, что их объединяет - энергия и креативность. И еще один замечательный факт, характеризующий нашу тесную связь с миром КВН: здесь, в Екатеринбурге, родился бессменный руководитель и ведущий программы Александр Васильевич Масляков", - приводят в сообщении слова губернатора региона Евгения Куйвашева.