Суд отказал в УДО фигуранту дела о беспорядках на фестивале "Торнадо" в 2010 году

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Копейский городской суд в среду отказал в условно-досрочном освобождении осужденному на шесть лет Александру Гирю, который является фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области, произошедших в 2010 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"С учетом позиции прокурора <…> судом отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Александра Гиря, являвшегося одним из организаторов беспорядков на рок-фестивале "Торнадо", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, поведение осужденного за весь период отбывания наказания не является стабильным, им допущено нарушение порядка отбывания наказания. В колонии Гирь не трудоустроен, инициатив к трудоустройству не проявляет.

В сентябре 2018 года Челябинский областной суд признал Гиря виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе. Он был приговорен к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Беспорядки на "Торнадо"

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк города Миасса, на нем присутствовали более 2 тыс. зрителей. Конфликт между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел 28 августа возле одного из кафе. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию фестиваля, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной потасовки, по данным следствия, стало неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов России. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек, в рамках расследования было проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.

В 2012 году суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок-фестивале "Торнадо". Одному из организаторов драки, Роберту Назаряну, назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, Константину Катаеву - 5 лет лишения свободы, Андрею Изметьеву - 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, остальные участники драки приговорены к срокам от трех до четырех лет.

Дело в отношении Гиря выделили в отдельное производство. Вину он не признал, утверждал, что неприязни и ненависти к поклонникам рок-культуры никогда не испытывал, сам организовывал концерты с участием музыкантов различных направлений. Кроме того, настаивал на том, что не мог быть организатором нападения на посетителей фестиваля, поскольку дорожил своей репутацией и положением, а на данном мероприятии являлся гостем.