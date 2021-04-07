Оправданный по уголовному делу экс-мэр Сургута намерен взыскать почти 25 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Попов, оправданный по делу о превышении полномочий, намерен взыскать почти 25 млн рублей имущественного вреда. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского городского суда.

Сургутский городской суд 3 сентября 2020 года полностью оправдал бывшего главу города Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости, по всем трем эпизодам. 3 декабря 2020 года суд ХМАО отклонил жалобу прокуратуры на оправдательный приговор.

"Он [Попов] намерен взыскать расходы на оплату услуг двух защитников - по 300 тыс. рублей за каждого, утраченный заработок в размере 24,124 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 151,8 тыс. рублей, а также расходы на услуги представителя адвоката - 50 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Сургутский городской суд 20 апреля 2021 года рассмотрит ходатайство Попова о возмещении имущественного вреда, а также его просьбу обязать местного прокурора принести от имени государства извинения. Как ранее сообщил ТАСС адвокат Попова Владимир Яремаченко, его подзащитный намерен взыскать с государства моральный вред (в порядке гражданского процессуального производства) за 4,5 года, что длилось судебное разбирательство вокруг него. Сумму иска он не озвучивал.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. В результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля. Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.