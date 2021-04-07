На заводе "Темпер" в Кургане началось строительство индустриального парка

ТАСС, 7 апреля. Строительство индустриального парка "Энергомаш" началось на площадях завода "Темпер" в Кургане, старт строительству дал, в частности, член Совета Федерации Константин Долгов. Об этом сообщил в среду на своей странице во "Вконтакте" заместитель губернатора Курганской области Владимир Архипов.

В регионе в рабочей поездке находятся члены Совета Федерации Константин Долгов, Денис Гусев и Елена Перминова. Сеть промышленных парков формируется в регионе по плану ускоренного развития.

"В рамках работы делегации Совета Федерации в Курганскую область дали старт строительства индустриального парка "Энергомаш" на площадях завода "Темпер", - написал Архипов.

В правительстве области ранее отмечали, что на первом этапе создания парка планируется задействовать пустующие площади рядом с действующим производством. Рассматривались варианты обустройства подъездных путей к будущему индустриальному парку. Завод "Темпер" занимается серийным производством арматуры, выпуская более 40 тыс. кранов в месяц, поставляя продукцию в 17 стран.

ТАСС сообщал, что власти планируют создать в регионе семь таких парков, сейчас уже действуют три. Инвесторам, которые зайдут на новые площадки, регион гарантирует некоторые преференции - налоговые льготы, микрозаймы и другое. Открытие новых производств позволяет региону получать новые рабочие места, которые необходимы для снижения оттока населения.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью, однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована.