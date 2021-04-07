В Челябинске открылась мультимедийная выставка, посвященная разведчику Исхаку Ахмерову

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Первая в России мультимедийная выставка, приуроченная к 120-летию со дня рождения советского разведчика-нелегала Исхака Ахмерова, открылась в среду в расположенном в Челябинске историческом парке "Россия - Моя история". В экспозиции представлены уникальные архивные фото, разведзадания и другие документы, сообщили ТАСС в пресс-службе исторического парка.

"У нас открылась уникальная мультимедийная выставка "Герой невидимый войны", приуроченная к 120-летию со дня рождения советского разведчика, руководителя нелегальной резидентуры в США в 1942-1945 годах, уроженца города Троицка (Челябинская область - прим. ТАСС) Исхака Абдуловича Ахмерова. Выставка стала первым подобным проектом, посвященным Ахмерову в России, в связи с этим, по нашим данным, совсем скоро Челябинск посетят родственники разведчика", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе рассказали, что экспозиция занимает три зала, в которых расположены 17 экранов, 15 тач-панелей, три интерактивных стола, две мультимедийные книги и один панорамный кинозал. На выставке посетителей смогут увидеть разведзадания, в том числе по атомному проекту и операции "Снег", и другие документы, уникальные архивные фотографии, руководство по обнаружению шпионов и другие мультимедийные экспонаты.

"Выставка рассказывает о становлении разведчика и его дипломатической карьере в Турции и КНР. Особое внимание уделено "американскому периоду" его карьеры, когда он работал в США с 1935 по 1945 год", - отметила собеседница агентства.

Экспозиция продлится с 7 апреля по 7 мая. Бесплатно ее смогут осмотреть граждане льготных категорий.