Людей эвакуировали из челябинского аэропорта из-за сообщения о минировании

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Сотрудников и пассажиров эвакуировали в среду вечером из аэропорта Челябинска из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе аэропорта.

"Пришло сообщение о минировании. В ходе оперативных мероприятий пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы на привокзальную площадь из терминала внутренних авиалиний, всего более 200 человек", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что произошла задержка двух рейсов из Челябинска в Сочи и в Новосибирск. Задерживается также рейс из Москвы в Челябинск, он может уйти на запасной аэродром.

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В настоящее время идет реконструкция аэропортового комплекса по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, на нее было направлено более 10 млрд рублей.