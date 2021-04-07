В селе Сытомино в ХМАО построят два спортивных комплекса

ТАСС, 7 апреля. Сразу два спортивных объекта общей стоимостью 75 млн рублей появятся в 2021 году в селе Сытомино с населением около 1 тыс. человек, расположенном в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом рассказали в среду в пресс-службе райадминистрации.

"Два новых спортивных объекта возведут в Сытомино до конца этого года. Максимальная стоимость спортивного комплекса - 50 млн рублей, ледовый каток со спортивной площадкой обойдется в 25 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете Сургутского района на 2021 года", - говорится в сообщении.

Каждый из комплексов будет занимать около 700 кв. м, пропускная способность катка с хоккейной площадкой - 30 человек в час, универсального игрового зала - 30 человек в смену. Оба комплекса будут снабжены тренажерными залами, рядом с катком также расположится воркаут.

Сытомино является одним из самых удаленных населенных пунктов района - село находится в 200 километрах от Сургута и в 400 километрах от Ханты-Мансийска. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, посетивший в среду место строительства спортивных объектов, надеется, что они станут центром притяжения для жителей села, в первую очередь для детей и молодежи.

"Здесь должно получиться такое поселковое ядро, будет хоккейный корт крытый, дальше - спортивный многофункциональный комплекс с универсальным покрытием. Молодежная резиденция будет в отдельном здании. Приятно удивлен внешним обликом зданий в проектах, очень современное, где-то даже футуристическое. Наполнение будет самым современным, чтобы детвора даже в самых отдаленных поселениях смогла приобщиться к последним новинкам техники", - цитируют Трубецкого в пресс-службе.

Оба комплекса планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2021 года, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы, говорится в сообщении.