Аэропорт Челябинска работает в штатном режиме после сообщения о "минировании"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апреля. /ТАСС/. Информация о минировании аэропорта Челябинска не подтвердилась, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Работаем штатно как на прием рейсов, так и на вылет", - сказали в пресс-службе.

В среду вечером в аэропорт пришло сообщение о минировании. В ходе оперативных мероприятий пассажиры и сотрудники аэропорта - более 200 человек - были эвакуированы из терминала внутренних авиалиний на привокзальную площадь.

Международный аэропорт Челябинска им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию. В настоящее время идет реконструкция аэропортового комплекса в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.