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Суд рассмотрит апелляцию на штрафы экс-главе Екатеринбурга Ройзману 4 и 6 мая

Евгения Ройзмана 26 марта оштрафовали в общей сложности на 40 тыс. рублей за участие в несанкционированных акциях
Евгений Ройзман Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд 4 и 6 мая рассмотрит апелляцию на штрафы бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за участие в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в четверг.

26 марта суд признал виновным Ройзмана по двум административным делам по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга") и оштрафовал его в общей сложности на 40 тыс. рублей. Позднее представитель защиты Ройзмана направила апелляционные жалобы на штрафы.

"Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 4 и 6 мая", - сказали в суде.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год, затем стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

Теги
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