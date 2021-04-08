На Ямале отменили самоизоляцию после отпусков при наличии антител к коронавирусу

Ранее для лиц, прибывающих в Новый Уренгой, было обязательно наличие отрицательного результата лабораторного обследования, полученного не позднее пяти календарных дней до дня прибытия. Кроме того, прибывающим в аэропорты городов Новый Уренгой, Салехард, Надым и Ноябрьск при наличии повышенной температуры тела или признаков острых респираторных заболеваний нужно было пройти обследование и сдать тест на коронавирус.

ТАСС, 8 апреля. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), имеющие антитела к коронавирусной инфекции, могут беспрепятственно выходить на работу по возвращению в регион из отпуска или командировки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Ямальцы, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, имеющие сертификат или документ о наличии антител класса G, могут беспрепятственно выйти на работу по возвращению на Ямал из отпуска или командировки", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что справку об отсутствии заболевания таким северянам предоставлять не требуется. Также нет необходимости в соблюдении двухнедельной изоляции по возвращению на Ямал.

Всего на Ямале зафиксировано 38 138 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 36 772 человека, 409 умерли. В регионе необходимость соблюдения режима самоизоляции лицами старше 65 лет и людьми с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер. Разрешено проведение праздников в помещениях школ, детсадов и колледжей. Одновременно на мероприятии могут находиться дети только одного класса или группы.

Кроме того, в регионе снято ограничение на работу ночных клубов и проведение дискотек. При этом сохраняется требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.