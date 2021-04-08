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Проблемы обманутых дольщиков Челябинской области планируют решить до декабря 2023 года

Для этого необходимо завершить возведение 44 многоквартирных домов

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют до декабря 2023 года решить проблему обманутых дольщиков в регионе. За это время планируется завершить возведение 44 многоквартирных домов, сообщили ТАСС в Минстрое Челябинской области.

"Планом-графиком предусмотрено, что до декабря 2023 года проблема восстановления прав граждан участников долевого строительства на территории Челябинской области будет решена полностью", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до декабря 2023 года планируется завершить возведение 44 многоквартирных домов. "Так, в отношении 21 объекта принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства. Данные дома будут достраиваться Фондом защиты прав участников долевого строительства в Челябинской области. Срок ввода домов - 2022-2023 года", - отметил он, добавив, что еще по 11 домам решение о финансировании будет принято в 2021 году. Кроме того, по шести объектам идет замена помещений на жилье в уже введенных в эксплуатацию домах, по четырем объектам для предоставления жилья дольщикам планируется реализовать имущество застройщиков при процедуре конкурсного производства в ходе банкротства. Еще два дома сейчас достраиваются, их планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

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